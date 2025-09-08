آثار رسیده به دبیرخانه جایزه شهید اندرزگو در سه بخش «روایت مستند و تاریخ شفاهی»، «داستان بلند و رمان بزرگسال» و «داستان کودک و رمان نوجوان» داوری و برگزیدگان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دبیرخانه جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو، فهرست آثار برگزیده در چهارمین دوره این جایزه را اعلام کرد. آثار رسیده در سه بخش «روایت مستند و تاریخ شفاهی»، «داستان بلند و رمان بزرگسال» و «داستان کودک و رمان نوجوان» توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفته و اسامی برگزیده‌ها به شرح زیر است:

برگزیدگان بخش روایت مستند و تاریخ شفاهی:

کتاب مبارزه به روایت شهید محمدصادق اسلامی / به‌قلم جواد اسلامی / انتشارات سرچشمه

کتاب فهم زمانه / به‌قلم یعقوب توکلی / انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل

کتاب رضاخان تا رضاشاه / به‌قلم هدایت‌الله بهبودی / انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاس

کتاب من ربانی شیرازی هستم / به‌قلم فاطمه رحیمی / انتشارات سوره مهر

برگزیدگان بخش داستان بلند و رمان بزرگسال:

کتاب ماه و بلوط / به‌قلم محسن مومنی شریف / انتشارات سوره مهر

کتاب پرواز مسکو / به‌قلم زکیه عباسی / انتشارات سوره مهر

کتاب باغ خونی / به‌قلم نوید ظریف کریمی / انتشارات ستاره‌ها

کتاب گعده‌های دور آتش / به‌قلم سیدمیثم موسویان / انتشارات کتاب نما

برگزیدگان بخش داستان کودک و رمان نوجوان:

کتاب اسپاگتی با سس قرمز / به‌قلم هادی حکیمیان / انتشارات دفتر نشر معارف

کتاب سلفی با میرزا / به‌قلم طاهره مشایخ / انتشارات مهرک

کتاب فرار ماردوش / به‌قلم سمیه سلیمانی / انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل