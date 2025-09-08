پخش زنده
سازمان راهداری و حملونقل جادهای از روکش آسفالت بیش از ۳۲۸۵ کیلومتر از راههای حیاتی کشور در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ خبر داد. این دستاورد بزرگ شامل ۱۵۰۸ کیلومتر از راههای فرعی و ۱۷۷۷ کیلومتر از راههای روستایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر امور راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، ضمن اشاره به رکوردشکنی در حوزه روکش آسفالت، از زیرسازی ۱۶۴۸ کیلومتر از راههای روستایی در همین بازه زمانی پنج ماهه ابتدایی سال جاری نیز خبر داد. این اقدامات زیربنایی، بستر را برای آسفالتریزیهای آتی فراهم میکند.
علیرضا راستیار، همچنین افزود که ۹۵۵ کیلومتر از راههای روستایی جدیدالاحداث نیز در این مدت به بهرهبرداری رسیدهاند که این امر نقش مهمی در اتصال روستاها به یکدیگر و شبکههای اصلی جادهای ایفا میکند. مدیرکل دفتر امور راههای فرعی و روستایی، تعداد ابنیه فنی ساخته شده را نیز ۸۸۲ دستگاه ذکر کرد که شامل پلها، تونلها و سایر سازههای مورد نیاز برای پایداری و ایمنی راهها میشود.
وی در پایان به وسعت شبکههای جادهای کشور اشاره کرد و گفت: طول کل راههای فرعی کشور بالغ بر ۳۹ هزار کیلومتر است. همچنین طول راههای روستایی شامل آسفالته، شوسه و خاکی، بیش از ۲۰۳ هزار کیلومتر میباشد.