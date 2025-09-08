پخش زنده
امروز: -
جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، فردا ۱۸ شهریور با حضور ساکنان و گردشگران، بومیان و اهل سنت کیش در مسجد خاتم الانبیاء برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دفتر نهاد امامت جمعه کیش اعلام کرد: حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادیزاده در این مراسم سخنرانی میکند.
حامد علیزاده، قاری بین المللی قرآن کریم در این مراسم آیاتی از کلام الله مجید را قرائت میکند و علیرضا مرادی نیز در این مراسم مولودی خوانی میکند.
مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) چهارشنبه ۱۹ شهریور در مسجد امام جعفر صادق بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.