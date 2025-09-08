امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

مانور سگ‌ های تجسس هلال احمر

کارگاه تخصصی اجتماعی‌سازی و تمرینات رزمی و امدادی سگ‌های نجات هلال احمر، دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور ۳۰ قلاده سگ حاضر در عملیات امدادی جنگ ۱۲ روزه، در مجموعه تفریحی توچال تهران برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ - ۲۳:۰۶
برچسب ها: هلال احمر ، مانور ، توچال ، تجسس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 