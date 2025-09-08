مانور سگ‌ های تجسس هلال احمر

کارگاه تخصصی اجتماعی‌سازی و تمرینات رزمی و امدادی سگ‌های نجات هلال احمر، دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور ۳۰ قلاده سگ حاضر در عملیات امدادی جنگ ۱۲ روزه، در مجموعه تفریحی توچال تهران برگزار شد.

عکاس : زهرا صباغی