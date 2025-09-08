قهرمانی شهرداری بندرعباس در لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان
تیم شهرداری بندرعباس با برتری مقابل نماینده بوشهر قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان ایران شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال ساحلی بانوان شهرداری بندرعباس دوشنبه شب در دیدار پایانی لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان ایران در زمین ساحلی سلمان محله محمودآباد یزد با پیروزی هفت بر سه مقابل ستارهساز جم بوشهر به عنوان قهرمانی مسابقات رسید.
در مسابقه ردهبندی نیز تیم مقاومت گلساپوش یزد (میزبان) با نتیجه پرگل ۶ بر یک تیم شهدای سنگر گیلان را شکست داد و در مکان سوم قرار گرفت.
این مسابقات به مدت یک هفته با حضور هشت تیم در قالب ۲ گروه به صورت دورهای و مجتمع در زمین سلمان محله محمودآباد یزد برگزار شد.
در این مسابقات که زیر نظر کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون و به میزبانی باشگاه مقاومت گلساپوش و با همکاری هیات فوتبال استان یزد برگزار شد تیمهای شهدای شهرکرد، عقاب کرمانشاه، هیات فوتبال کرمان، خزرپوشان ساری، شهرداری بندرعباس، مقاومت گلساپوش، ستاره ساز جم بوشهر و تیم شهدای سنگر گیلان حضور داشتند.
در پایان به تیمهای اول تا سوم مسابقات، جام و نشان اهدا شد.