مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: عملیات اجرایی طرح مسکن بومیان کیش از بیستم آبان، همزمان با روز کیش آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در دیدار با امام جمعه اهل سنت کیش و اعضای شورای اسلامی هندورابی، گفت: نام نویسی متقاضیانِ مسکنِ بومیان، به زودی در سامانه آغاز می‌شود و شیوه‌نامه واگذاری سیصد واحد مسکونی در قالب طرح اجاره به شرط تملیک تدوین و اجرایی خواهد شد.

او از صدور اسناد خانه‌های اعیانی بومیان هندورابی نیز تا پایان مهر و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی هندورابی خبر داد و گفت: صدور اسناد یکی از خواسته‌های اصلی بومیان هندورابی در سال‌های گذشته بوده است.

محمد کبیری از واگذاری دوازده قطعه زمین به بومیان هندورابی در قالب ساخت، بهره‌برداری و واگذاری با مشارکت شرکت‌های خصوصی در زمینه تامین مالی خبر داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: نصب دکل مخابراتی هندورابی تا پایان شهریور و تکمیل تجهیزات ارتباطی آن تا پایان آبان و برقراری ارتباط فیبر نوری تا ۲۵ مهر به روستا و دکل‌های مخابراتی از دیگر اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش در جزیره هندورابی است.

امام جمعه اهل سنت کیش نیز در این دیدار با قدردانی از اقدامات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: نگاه توسعه‌ای و تصمیم‌های عملی در منطقه آزاد کیش موجب امیدواری و رضایت بومیان شده است.

شیخ یعقوب شمس، افزود: ایجاد مراکز بوم‌گردی و پذیرایی در مناطق بومی‌نشین باعث جذب گردشگران، رونق اقتصادی و ارتقای سطح معیشتی جامعه محلی شده است.

جزیره هندورابی با جمعیت بیش از ۱۴۰ نفر از جزایر تحت مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش با طبیعت بکر، سواحل آرام و قابلیت‌های گردشگری، یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه اکوتوریست منطقه است.