وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان، راهگذر ریلی ایران-ترکمنستان-قزاقستان را به عنوان یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی توصیف کرد و بر اهمیت افزایش ظرفیت حمل بار این خط تا “یک میلیون تن در سال” تأکید ورزید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مامت آکمامدوف، وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان، در جمع‌بندی بازدید خود از ایستگاه اینچه‌برون، ضمن تأکید بر نقش بی‌بدیل کریدور ریلی ایران-ترکمنستان-قزاقستان، این مسیر را ستون فقرات تجارت در آسیای میانه دانست. وی که در این نشست مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را نیز در کنار خود داشت، از برنامه‌ریزی‌های جدی برای ارتقای زیرساخت‌های این کریدور حیاتی خبر داد.

آکمامدوف با اشاره به توافقات اخیر، تصریح کرد: “با توافقات انجام‌شده، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا ظرفیت حمل بار این خط ریلی را به یک میلیون تن در سال برسانیم.” برای تحقق این هدف بلندپروازانه، وی از احداث دو خط ریلی عریض جدید در منطقه اینچه‌برون خبر داد که گامی مهم در افزایش ظرفیت و سرعت انتقال کالا خواهد بود.

وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان همچنین به تعهد کشورش برای رفع کاستی‌های زیرساختی در ایستگاه اترک اشاره کرد و اظهار داشت: “با سرمایه‌گذاری‌های لازم، تمامی موانع موجود در این ایستگاه برطرف می‌شود تا این کریدور به قطبی کلیدی و بی‌بدیل برای تجارت منطقه‌ای تبدیل شود.” این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند نقش اینچه‌برون و ایستگاه اترک را در شبکه ترانزیت بین‌المللی به شکل چشمگیری تقویت کند.

در پایان، آکمامدوف از مهمان‌نوازی و همکاری‌های صمیمانه مدیران راه‌آهن ایران، مسئولان استان گلستان و منطقه اینچه‌برون قدردانی کرد و این سطح از همکاری را گامی مؤثر و روبه‌جلو در تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور همسایه ارزیابی کرد.