مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دیداری مهم با وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان، بر آمادگی کامل ایران برای ایفای نقشی محوری در اتصال کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS) به شبکه ریلی اروپا و آب‌های آزاد جنوب ایران تأکید کرد.

ایران؛ قلب تپنده کریدور ریلی آسیای میانه به اروپا و آب‌های آزاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دیدار ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مامت آکمامدوف، وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان با هدف تداوم دیپلماسی فعال ریلی ایران و تقویت موقعیت ترانزیتی کشورمان انجام شد.

ذاکری در این نشست، ضمن معرفی کریدورهای ریلی استراتژیک عبوری از خاک ایران، بر اهمیت توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل‌ونقل ریلی تأکید ورزید.

وی از فرصت اتصال ترکمنستان به آب‌های آزاد جنوب ایران به عنوان راهی برای افزایش مبادلات ریلی میان دو کشور یاد کرد و خواستار بهره‌برداری حداکثری از این پتانسیل شد.

مدیرعامل راه‌آهن ایران همچنین با تأکید بر لزوم افزایش سهم دو کشور از ترانزیت منطقه‌ای از طریق شاخه جنوبی دریای خزر، از توافق مهم با راه‌آهن چین خبر داد. بر اساس این توافق، قرار است تعداد قطارهای حامل بارهای صادراتی و ترانزیتی چین به ایران افزایش یابد.

وی در ادامه، از برنامه‌ریزی برای ورود ۳۰۰ قطار باری از چین به ایران تا پایان سال جاری میلادی خبر داد و افزود که برای بازگشت این قطارها نیز برنامه‌ریزی جهت حمل ریلی بار صادراتی از ایران به چین در حال انجام است که نشان‌دهنده یک رویکرد دوسویه و متوازن در تجارت ریلی است.

ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود، به تلاش‌های گسترده برای توسعه اتصال ریلی ایران به ترکیه اشاره کرد.

وی با اعلام اینکه راه‌آهن ترکیه در حال ساخت خط آهن کارص – اغدیر است، به این نکته مهم اشاره کرد که فاصله این مسیر جدید تا شبکه ریلی ایران تنها بین ۳ تا ۷ کیلومتر خواهد بود که نویدبخش یک اتصال ریلی سریع و کارآمد با اروپا است.

در پایان، ذاکری با اشاره به استقبال بلاروس برای اتصال به آب‌های آزاد جنوب ایران و پاکستان از طریق شبکه ریلی ایران، از ترکمنستان و قزاقستان نیز دعوت کرد تا از این فرصت بی‌نظیر برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل خود نهایت بهره را ببرند.