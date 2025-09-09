پخش زنده
هیأت حقوق بشری وزارت امور خارجه روسیه در بازدید از اوین در جریان وضعیت این ندامتگاه درپی تجاوز دشمن صهیونی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ هیأت حقوق بشری وزارت امور خارجه روسیه دوشنبه، ۱۷ شهریور، از ندامتگاه اوین بازدید کرد و در جریان وضعیت آن درپی تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
هیأت روسی در این دیدار شامل گریگوری لوکیانستسف، مدیرکل همکاریهای چندجانبه حقوق بشری وزارت امور خارجه روسیه، رافائل گورکیان، معاون سفیر فدراسیون روسیه در تهران، استانسیالو کوپپاک، رئیس اداره حقوق بشر در وزارت امور خارجه روسیه و امیل سافاروف، دبیر دوم سفارت روسیه در تهران بود.
جمیاری، معاون رئیس سازمان زندانها در این بازدید هیئت حقوق بشری روسیه را همراهی کرد.
مقامهای وزارت خارجه روسیه در جریان این بازدید از بخشهای مختلف ندامتگاه اوین که هدف تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودند، بازدید کردند.
در این بازدید از شش بخش ندامتگاه اوین از جمله ساختمان اداری، بیمارستان و ساختمان ملاقات بازید به عمل آمد.
رئیس هیأت روسیه در بخشی از اظهارات خود در این بازدید با ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، تجاوز رژیم صهیونیستی را به ندامتگاه اوین محکوم کرد.
وی گفت: به دلیل تعداد زیاد قربانیان در این حمله تسلیت عرض میکنیم، این حمله قابل قبول نیست.
در ادامه، جمیاری، معاون رئیس سازمان زندانها در جریان این بازدید به تشریح وضعیت زندان اوین درپی تجاوز رژیم صهیونیستی پرداخت.
معاون رئیس سازمان زندانها گفت: متاسفانه رژیم صهیونیستی برخلاف تمام موازین بینالمللی، این جنایت بزرگ را مرتکب شد؛ در تمام قواعد بینالمللی، در شرایط جنگی باید زندانها در امنیت کامل باشند، اما رژیم صهیونیستی جنایتهای بیسابقهای را مرتکب شد.
جمیاری، افزود: علاوه بر حجم خسارتهای ساختمانی و فیزیکی که ملاحظه کردید، تعدادی از همکاران ما، از سربازان، از مددکاران، از پرستاران، از خود زندانیان و از خانواده زندانیان به شهادت رسیدند.
روز دوشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی زندان اوین را هدف حمله تروریستی با پرتابه قرار داد.
تاکنون مطابق آمار رسمی ارائه شده ۸۰ نفر در حمله باند تبهکار صهیونی به زندان اوین شهید شدهاند؛ شهدا از کادر اداری زندان، سربازان وظیفه، محکومین زندانی، خانواده محکومین که برای ملاقات و یا پیگیری قضایی زندانیان خود به زندان مراجعه کرده بودند و همسایههایی که در مجاورت زندان زندگی میکردند، هستند.
در این حمله تروریستی رژیم صهیونیستی، قاضی شجاع و مجاهد علی قناعتکار ماوردیانی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ شهید مقدس تهران (اوین) نیز به شهادت رسیدند.