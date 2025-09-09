به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جهان (۲۰۲۵) که زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) و در شهر لیورپول پیگیری می‌شود، امشب (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) دو نماینده کشورمان حضور دارند.

در وزن ۹۰ کیلوگرم امیررضا ملک خطابی که در قرعه اول با استراحت رو‌به‌رو شده بود، امروز در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور لهستان رفت و‌موفق به شکست این بوکسور نشد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

امشب در ادامه این رقابت‌ها در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی وندایی در دومین مبارزه به مصاف نماینده کوبا خواهد رفت.

وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان را شکست داده بود.