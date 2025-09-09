به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ «ناصر سراج»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار «گریگوری لوکیانتسف»، مدیر بخش همکاری‌های چندجانبه حقوق بشر وزارت خارجه روسیه، با بیان این که ایران و روسیه هر دو قربانی سیاسی‌کاری غرب، به ویژه آمریکا هستند، تصریح کرد: «متأسفانه موضوع حقوق بشر به ابزار کشورهای غربی برای تحقق امیال و خواسته‌هایشان و اهرم فشاری علیه کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.»

وی بر لزوم اتحاد کشورهای همسو برای مقابله با خصومت‌ورزی کشورهای غربی تأکید کرد و افزود: «غرب به سردمداری آمریکا حتی به قوانین حقوق بشری که خود تدوین کرده‌اند، پای‌بند نبوده و نیستند و این موضوع در رویکردشان در قبال غزه واضح و مبرهن است. جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بر اساس اصول و قوانین بین‌المللی یک جنایت و نسل‌کشی است، اما نمایندگان آمریکایی برای رئیس جنایتکار رژیم صهیونی در کنگره می‌ایستند و کف می‌زنند.»

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در تشریح رویکرد دوگانه کشورهای اروپایی در قبال نقض اصول حقوق بین‌الملل، به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: «در این حمله، اصول متعدد حقوق بین‌الملل، از جمله اصل منع توسل به زور، منع تهدید به استفاده از زور، اصل احترام به حاکمیت و منع دخالت در امور دولت‌ها، و اصول حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط، نقض شده‌اند؛ اما کشورهای غربی با سکوت یا بی‌عملی خود در قبال این اقدام غیرقانونی، نه تنها به نقض قوانین بین‌المللی مشروعیت بخشیده‌اند، بلکه خود نیز به ناقضان این اصول تبدیل شده‌اند.»

«گریگوری لوکیانتسف» نیز با اشاره به سوءگیری کشورهای غربی در مسائل حقوق بشر اظهار کرد: «موضوعات حقوق بشری به ابزار سیاسی کشورهای غربی بدل شده است. این کشورها درصدد هستند تفسیر خودشان از حقوق بشر را به عنوان یک نظریه فراگیر و جامع به سایر کشورها تحمیل کنند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»

وی افزود: «وضعیت حقوق بشر هر کشور باید با توجه به عوامل و شرایط خاص آن، از جمله دین، تاریخ و فرهنگ، بررسی شود و همکاری‌های حقوق بشری در صورتی محقق می‌شود که دوطرف گفت‌وگو به یکدیگر اعتماد داشته باشند.»

مدیر بخش همکاری‌های چندجانبه حقوق بشر وزارت خارجه روسیه رویکرد کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال غزه را آشکارترین نمونه استانداردهای دوگانه غربی خواند و گفت: «بحث و گفت‌وگوی عادلانه حقوق بشری با کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر امکانپذیر نیست. استدلال برای این کشورها که اقلیت هم هستند، بی‌معناست. گفت‌وگوهای حقوق بشری باید دیگر کشورهای جهان دنبال شود که اکثریت هستند و به دنبال عدالت و حقیقت.»

وی در خاتمه تمایل این کشور برای استفاده از تجارب مثبت ایران در زمینه تشریح و دفاع از حقوق بشر را ابراز کرد.