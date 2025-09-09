به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در آستانه هفته وحدت و به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص)، در اجرای تاکیدات و منویات ریاست معظم قوه قضاییه و در چارچوب اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف نظارت میدانی بر وضعیت زندانیان، ۱۴۵ نفر از قضات استان تهران با حضور در پنج زندان استان، با گفت‌و‌گو با زندانیان و رسیدگی مستقیم به مشکلات مددجویان، پرونده‌های قضایی آنان را بررسی کردند.

بر اساس نتایج این بازدیدها، ۱۷۵ نفر از زندانیان واجد شرایط با استناد به ماده ۲۰۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مشمول مرخصی پایان حبس شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

حضور دادستان تهران در ندامتگاه تهران بزرگ

دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه معاونان خود در مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ حاضر شد و با حضور در بخش‌های مختلف زندان از جمله سالن ملاقات عمومی، شعب شورای حل اختلاف و دفاتر قضات ناظر، روند اجرای امور قضایی و اداری را مورد بررسی قرار داد.

علی صالحی در ملاقات عمومی، بیش از ۲ هزار و ۳۵۰ نامه درخواست از زندانیان دریافت کرد که عمدتاً مربوط به تقاضای بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی نظیر آزادی مشروط، عفو، تخفیف و تعلیق مجازات و مرخصی بود.

وی دستور داد این درخواست‌ها به‌صورت دقیق بررسی و در چارچوب ضوابط قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.

فعالیت شورا‌های حل اختلاف و توسعه صلح و سازش

صالحی با اشاره به فعالیت ۱۶ شعبه شورای حل اختلاف در زندان‌های استان تهران اظهار داشت: این شعب با بهره‌گیری از ظرفیت روحانیت معزز و برگزاری جلسات با شکات، زمینه صلح و سازش را فراهم می‌سازند. به گفته وی، بخش قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب به سازش ختم شده که اقدامی مؤثر در مسیر کاهش جمعیت کیفری است.

افتتاح بزرگترین مخزن ذخیره آب زندان‌های کشور

در حاشیه این بازدید، پروژه مخازن ۵ هزار متر مکعبی ذخیره آب مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ افتتاح شد. این مخزن که با همکاری اداره کل زندان‌های استان تهران و شرکت آبفای تهران احداث شده، در مواقع بروز اختلال در خط انتقال آب، نیاز زندان را تا ۷۲ ساعت تأمین خواهد کرد.

دادستان تهران این اقدام را گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های زندان، ارتقای رفاه و بهداشت مددجویان و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌های احتمالی دانست.

تأکید بر سیاست‌های اصلاحی و انسانی قوه قضاییه

صالحی با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان زندان‌های استان، وضعیت موجود را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: حضور شبانه‌روزی مددکاران اجتماعی و قضات ناظر بر زندان‌ها نقشی تعیین‌کننده در حل مشکلات مددجویان دارد.

وی افزود: بازدید‌های میدانی، رسیدگی مستقیم به مطالبات زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان، نماد رویکرد انسانی و اصلاح‌گرایانه دستگاه قضایی و در راستای تحقق سیاست‌های تحولی قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست.