به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا مقدم در جلسه کمیته فنی برداشت و تحویل محصول چغندرقند گفت: امسال ۴ هزار و ۴۱۸ هکتار از اراضی زراعی شهرستان میاندوآب به کشت محصول چغندرقند اختصاص یافته است و پیش بینی می‌شود حدود ۲۵۰ هزار تن چغندرقند از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شود.

وی با اشاره به تاکیدات ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر ضرورت توسعه کشاورزی هوشمند و دانش بنیان افزود: با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و وجود خشکسالی بمنظور مدیریت بهینه مصرف آب، ارتقاء بهره وری و پایداری تولیدات بخش کشاورزی، افزایش عملکرد در واحد سطح، توسعه کشت‌های متراکم و سیستم‌های نوین آبیاری را در کشت چغندرقند در اولویت قرار داده‌ایم، در همین راستا امسال ۴۹۰ هکتار از مزارع چغندرقند با آرایش ۶۰×۴۰ و ۴۶۰ هکتار با آرایش ۵۰×۲۵ همراه با نوار آبیاری تی تیپ کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب یادآور شد: با توجه به نتایج نمونه برداری ها، عیارسنجی، ارزیابی و تحلیل‌های انجام گرفته توسط مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجانغربی، تاریخ برداشت چغندرقند در سال جاری حداقل ۲۲ شهریور ماه تعیین شده است و برداشت محصول چغندرقند، زودتر از این تاریخ موجب پایین آمدن عیار قند این محصول و متضرر شدن چغندرقندکاران می‌شود.

مقدم عنوان کرد: در راستای حمایت از چغندرکاران هماهنگی‌های لازم با کارخانه قند میاندوآب و نمایندگی کارخانه قند ارومیه درخصوص تحویل محصول چغندرقند تولیدی زارعین منطقه انجام گرفته است و مهندسین ناظر کشاورزی بعنوان نماینده مدیریت جهاد کشاورزی از تاریخ شروع دوره بهره برداری این محصول در کارخانجات قند جهت نظارت بر روند تحویل و عیارسنجی چغندرقند حضور می‌یابند.