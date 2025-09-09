پیشبینی برداشت ۵۷۰۰ تن گلابی از باغات آذربایجانغربی
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی گفت: امسال بیش از پنج هزار و ۷۰۰ تن گلابی از باغهای استان برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ حکمت جعفری با بیان اینکه بیشترین میزان تولید گلابی در سطح استان متعلق به ارومیه است، اظهار کرد: سطح زیر کشت گلابی در آذربایجانغربی ۵۹۸ هکتار است که ۵۷۱ هکتار به صورت بارور است.
وی با بیان به اینکه این محصول در استان اغلب به صورت آبی پرورش مییابد، افزود: میانگین تولید گلابی در باغهای آبی ۱۱ تن در هکتار و در باغهای زیر کشت دیمی نیز هفت تن در هکتار است.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: در صورت مجاورت با اقلیمهایی با بارندگی بالای ۵۰۰ میلیمتر مانند سردشت این محصول به صورت دیمی نیز پرورش داده میشود که در این روش میزان عملکرد تولید کمتر است.
جعفری با بیان اینکه ارقام موجود در استان از رقمهای شاه میوه، درگزی و سردرود است، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان در نظر دارد تا با هدف جایگزینی باغهای گلابی ارقام جدید مانند بیروتی، ویلیامز، اسپادونا را با استفاده از پایههای رویشی با باغات قدیمی به دلیل مصرف کم آب در استان ترویج دهد.