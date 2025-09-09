پخش زنده
وزیر کشور گفت: با تاکید رئیس جمهور همه استانداران به عنوان کابینه دوم دولت متولی و پیگیر طرحهای نیمه تمام و برنامههای کلان دولت و ملزم به فراهم کردن زمینههای سرمایه گذاری در استانها هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی اقدامات و اولویتهای وزارت کشور برگزار شد.
دراین برنامه آقای اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ضمن پاسخ به سوالات مجری ، اقدامات و اولویتهای وزارت کشور را تشریح کرد. مهمترین محورهای این گفتوگو به شرح زیر است.
وزیر کشور گفت: استانداران باید هماهنگ کننده اجرای سیاستهای کلان دولت باشند. برای مثال در موضوع انرژی، متولی انرژی برق یا انرژیهایی که تجدیدپذیر هستند، متولی آن وزارت نیرو است. ولی در استان ها ، حتماً باید استاندار با تمام توان پای کار باشد. چون فقط ورود پنل خورشیدی نیست، باید زمین آن آماده شود، بقیه مقدمات فراهم شود و بعد سرمایه گذار چه بخش دولتی یا بخش خصوصی، بیاید و کارهایش را انجام بدهد.
آقای مؤمنی افزود: در انتخاب همکاران دقت لازم را به خرج دادهایم، استانداران و فرمانداران بسیار خوبی انتخاب شدهاند، برنامه ریزی مناسب کردهایم، الان مسیر برای ما روشن است، یعنی ما روشنتر از ابتدای کار مسیر را میبینیم که آینده بسیار خوبی در حوزه کاری ما در انتظار مردم و کشورمان است،
وزیر کشور گفت: باید کاری کنیم که سرمایه گذار، تولیدکننده، و کارآفرین دغدغهای جز تولید و کار و اشتغال نداشته باشند. این را شما بارها از ما شنیدهاید الان من توضیح میدهیم که این مسیر کاملاً هموار و روشن شده است و رو به جلو داریم حرکت میکنیم.
آقای مؤمنی افزود: استانداران و فرمانداران با تمام توان تصمیمهایی که در ستاد تنظیم بازار با محوریت معاون اول محترم،گرفته میشود، نظارت و کنترل میکنند که آن کالاهایی که تعیین قیمت شده است، یعنی برای آنها یارانه داده میشود، مشخص است چه کالایی است، باید دقت و نظارت لازم صورت بگیرد. تمام تصمیمهایی که گرفته میشود، استانداری ها، فرمانداریها و بخشداریها مجری آن هستند .
وزیر کشور گفت: موضوع نان یک موضوع مهمی است و تصمیم آن در این ستاد گرفته میشود ولی آقای رئیس جمهور دستور دادند که هزینههای تمام شده بخشی از آن را دولت بصورت یارانه پرداخت کند که فشاری بر مردم نیاید و قیمت نان بیش از توان مردم افزایش نیابد.
آقای مؤمنی درباره کیف سرمایه گذاری گفت: برای اینکه سرمایه گذار، تولیدکننده و کارآفرین دغدغهای نداشته باشد و فقط تولید کار دغدغه اش باشد، یکسری فرصتهای سرمایه گذاری در استانها شناسایی میشود. یعنی استانداران با کارشناسان و ادارات کل مربوطه مینشینند و ظرفیتهای سرمایه گذاری را در هر استان شناسایی میکنند و بعد برای آن ظرفیت شناسایی شده مجوز صادر میکنند.
آقای مؤمنی تصریح کرد: در یکسال گذشته ، ۲۷۶ طرح یعنی سرمایه گذارها آمدند از این کیفهای سرمایه گذاری بازدید کردند و انتخاب کردند، ۲۷۶ طرح با ۱۱۶ همت شروع شده است.
وزیر کشور گفت: با آموزش و پرورش توافق شده است بیش از ۸۰۰ هنرستان در کل کشور راه اندازی و تا پایان امسال ۱۰۰ هنرستان افتتاح کنیم. این هنرستانهای کار، متناسب با شرایط هر استان راه اندازی میشود که این دانش آموز عزیزی که از این استان فارغ التحصیل شد، بتواند فرصت کار برای او فراهم شود.
آقای مؤمنی درباره طرح های نیمه تمام و راکد نیز گفت: ۵۶۰ طرح نیمه تمام با اولویت طرحهایی که با منابع کمتر میتواند اشتغال بیشتری ایجاد و بهره وری بیشتری ایجاد کند در اولویت قرار گرفت و در مدت سه ماه به چرخش بازگشت و از حالت نیمه متوقف و راکد بودن شروع به کار کردند.
وزیر کشور تاکید کرد با تاکید رئیس جمهور همه استانداران به عنوان کابینه دوم دولت متولی و پیگیری طرح های نیمه تمام و برنامههای کلان دولت هستند.
آقای مؤمنی درباره تفویض اختیارات به استانداران بمنظور کم کردن بروکراسی اداری و گاهش مشکلات افزود: هنوز اختیاراتی که مدنظر آقای رئیس جمهور بود به طور کامل واگذار نشده البته بخشی بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی در دوران جنگ ۱۲ روزه واگذار شد که نقش بسیار مهمی داشت و بخشی دیگر که باید برود به تبدیل قانون شود، یا برود در جلسه سران تسریع شود و یا مجلس که اختیارات کاملتر واگذار شود.
وزیر کشور با اشاره به مزایای تفویض اختیارات به استانداران گفت: واگذاری اختیار توام با نظارت ، رقابت ایجاد میکند و کیفیت بالا میبرد و انگیزهها برای تولید و سرمایه گذاری بیشتر می شود.
آقای مؤمنی با تاکید بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت مترو افزود: با دستور رئیس جمهور و همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ۳۰۳ میلیون دلار برای خرید واگن تخصیص و یافته و پرداخت شده است تا هزار و هفتصد و هفتاد واگن داخلی و وارداتی خریداری شود
وزیر کشور گفت:در حوزه پسماند هم اقدام خوبی صورت گرفته و برآوردها این است که ۱۵ تا ۲۰ درصد پسماندها تبدیل به انرژی شود.
آقای مؤمنی در پایان با اشاره به تدابیر وزارت کشور در آستانه سال تحصیلی جدید افزود: با آموزش و پرورش و همکاری استانداران ، برای ایجاد امنیت اطراف مدارس و حمل و نقل عمومی و سرویس دانش آموزان تفاهماتی صورت گرفته است تا امسال یک آغاز سالتحصیلی خوبیو با نشاطی داشته باشیم.