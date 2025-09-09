در مراسمی با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، از پرچمداران و سفیران برپایی نماز جماعت و مراسم انقلابی، ملی و مذهبی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ آیین تکریم و تجلیل از خادمان نماز و مراسم انقلابی و مذهبی با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، رییس امور فرهنگی و جمعی از کارکنان ستاد و سازمان های تابعه ادارات دستگاه قضا برگزار شد.

رئیس امور فرهنگی قوه قضاییه در این مراسم، ضمن عرض خیرمقدم و تبریک فرارسیدن ایام هفته وحدت، گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) به عنوان رحمت‌للعالمین و ختم المرسلین، کامل‌ترین دین الهی را برای هدایت و رستگاری بشریت به ارمغان آوردند.

سید محمود حسینی اصل افزود: به فرموده امام راحل (ره) این روزها نماد همدلی و انسجام میان برادران شیعه و سنی است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید بر اهمیت وحدت اسلامی در برابر ظلم و ستم توجه و مطالبه‌گری کرد.

وی با اشاره به تحولات روز جهان، گفت: چهره‌هایی همچون ترامپ و نتانیاهو نماد ظلم و جنایت و مصداق عینی یزیدیان زمان هستند و امید می‌رود این جبهه ظلم و ستم به عنایت حق و وحدت مسلمانان و آزادی‌خواهان از صحنه روزگار محو شوند.

رئیس امور فرهنگی قوه قضاییه در ادامه همچنین با گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور افزود: آنانی که دیروز دست پدرانشان به خون هزاران جوان و زن و مرد آغشته بود، امروز خودشان همراه و همدست رژیم خونخوار صهیونیست در کشتار و به شهادت رساندن فرماندهان، دانشمندان و مردم مظلوم ایران اسلامی هستند. کسی که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در مورد او خطاب نمودند: خاک برسر آن ایرانی!

در پایان مراسم از جمعی از پرچمداران و سفیران برپایی نماز جماعت و مراسم انقلابی، ملی و مذهبی تقدیر و تجلیل شد.