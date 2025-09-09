مدیر عامل باشگاه شهرداری ارومیه گفت: با نگاه ویژه و مثبت شهردار؛ موضوع تفاهم نامه مربوط به سالیان گذشته حل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مهدی اصغرزاده مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه اظهار داشت:تاسفانه عدم اجرای تعهدات در دو سه ساله گذشته، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای گردیده است که اخیرا نیز موضوع جهانگیر سید عباسی سرمربی سابق تیم با مساعدت دکتر آیدین رحمانی رضائیه حل و فصل شد.

مدیر عامل باشگاه شهرداری ارومیه ادامه داد:با توجه به مساعدت رئیس فدراسیون والیبال در سال ۱۴۰۲ در خصوص تیم شهرداری ارومیه، بایستی توافق و تفاهم نامه‌ای در آن زمان امضا می‌شد.

اصغرزاده با بیان اینکه، تاکنون این تفاهم نامه توسط مدیران و مسئولین سابق امضا نشده؟! خاطر نشان ساخت: همین موضوع باعث بسته شدن مجدد پنل و پنجره نقل و انتقالات تیم شهرداری ارومیه در سامانه فدراسیون والیبال شده است.

مهدی اصغرزاده افزود: انشالله به محض باز شدن پنل باشگاه شهرداری ارومیه در سامانه فدراسیون، بلافاصله قرارداد اعضای تیم ثبت خواهد شد.

مدیر عامل باشگاه در پایان گفت: با مساعدت و نگاه ویژه و مثبت آقای شهردار، صورتجلسه مربوط به تفاهم نامه، امضا و به فدراسیون والیبال ارسال خواهد شد تا ثبت قرارداد و پرداختی بازیکنان انجام پذیرد.