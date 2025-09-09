نباید مناطق محروم در نهضت آسفالت فراموش شود
دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:نباید مناطق محروم در نهضت آسفالت فراموش شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مرتضی منافی دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه در بازدید میدانی عملیات شبانه نهضت آسفالت گفت: نهضت آسفالت باید به مناطق محروم نیز کشیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشکر از اجرای عملیات نهضت آسفالت توسط مدیریت شهری خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای شهری و رفاه شهروندی از مهمترین سیاستهای مدیریت شهری است و امروز این سیاست با اجرای عملیات نهضت آسفالت در حال اجرا است.
منافی با تقدیر از زحمات تلاشگران خدوم مجموعه مدیریت شهری که بطور شبانه روزی در حال خدمت بی منت به شهروندان و شهر ارومیه هستند گفت: تلاشهای تک تک نیروهای شهرداری اعم از شهردار، مهندسین و کارگران زحمتکش شهرداری ارومیه دیده میشود.