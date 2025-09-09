ارومیهگردی با اتوبوس گردشگری
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: تور ارومیهگردی بهمناسبت هفته وحدت برگزار میشود.
؛ با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه تور ارومیهگردی بهمناسبت هفته وحدت برگزار میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در این تور علاقهمندان، با اتوبوس گردشگری از جاذبههای تاریخی و گردشگری سطح شهر از جمله برج سهگنبد، موزه مردمشناسی، کلیسای نهنه مریم، مسجد جامع، مدرسه هدایت و موزه تاریخ بازدید خواهند کرد.
او تصریح کرد: اتوبوس گردشگری هر روز در دو نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ از مقابله موزه مردمشناسی ارومیه واقع در میدان انقلاب علاقهمندان را به سفر ارومیهگردی خواهد برد.