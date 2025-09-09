به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ افراسیاب گراوند اظهار کرد: در پنج ماهه امسال ۴۴ هزار و ۵۰۰ گردشگر داخلی و خارجی از مجموعه جهانی تخت سلیمان بازدید کرده‌اند.

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: مجموعه تخت سلیمان نگین فیروزه‌ای تاریخی و گردشگری شمال غرب ایران بوده و دارای آثار تاریخی منحصر به فردی از هزاره اول قبل از میلاد تا قرون میانی و متاخر اسلامی است.

او گفت: مجموعه تخت سلیمان شامل آثار تاریخی تخت سلیمان (آتشکده آذر گشنسب، معبد آناهیتا، تالار ستون دار، ایوان خسرو، برج و بارو و بقایای معماری ایلخانیان)، زندان سلیمان، کوه بلقیس، سنگ اژد‌ها و کوه طویله است.

مجموعه تخت سلیمان در فاصله‌ی ۴۰ کیلومتری شمال شرق تکاب واقع شده و در سال ۱۳۸۲ به عنوان چهارمین اثر ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده است.