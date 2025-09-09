پخش زنده
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از انجام ۴۳۰ مورد نظارت بر طرحهای واگذاری و ثبت در سامانه جامع واگذاری از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین زاده از انجام و ثبت ۴۳۰ مورد نظارت با مساحت دو هزارو ۶۹۴ هکتار در پنج ماه سال جاری در سطح استان خبر داد و بیان کرد: با توجه به اهمیت نظارت بر طرحهای واگذارشده و لزوم انجام مستمر نظارت بر این طرحها عوامل نظارتی شهرستان اقدام به نظارت و ثبت آخرین درصد پیشرفت فیزیکی طرحها کردند که در این راستا شهرستان مهاباد با انجام ۱۲۹ مورد بازدید بیشترین نظارت را انجام و ثبت کرده است و شهرستان ارومیه ۱۲۳ مورد نظارت دومین رتبه و خوی نیز ۴۶ مورد نظارت بر واگذاری سومین شهرستان از نظر انجام نظارت در سطح استان بوده است.