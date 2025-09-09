به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پرویز امجدی بیان کرد: هدف اصلی از واگذاری اراضی ملی کمک به رونق تولید، ایجاد اشتغال و حمایت از طرح‌های اقتصادی و عمرانی است تا بتوان از این طریق زمینه توسعه اقتصادی فراهم آید.

وی گفت: این عواید برای طرح‌هایی انجام شده است که فعال هستند و به بهره برداری رسیده‌اند. امجدی افزود: با برنامه‌های بلند مدت و حمایت و همکاری با مستاجران زمینه رشد و توسعه پایدار در استان فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان مردادماه ۲۴ هزارو ۵۰۰ میلیون ریال عواید فروش اراضی ملی واگذار شده در شهرستان وصول شده است.