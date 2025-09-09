وصول ۲۴ هزارو ۵۰۰ میلیون ریال عواید فروش اراضی ملی واگذار شده در شهرستان ارومیه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه از وصول ۲۴ هزارو ۵۰۰ میلیون ریال عواید فروش اراضی ملی واگذار شده در شهرستان در پنج ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پرویز امجدی بیان کرد: هدف اصلی از واگذاری اراضی ملی کمک به رونق تولید، ایجاد اشتغال و حمایت از طرحهای اقتصادی و عمرانی است تا بتوان از این طریق زمینه توسعه اقتصادی فراهم آید.
وی گفت: این عواید برای طرحهایی انجام شده است که فعال هستند و به بهره برداری رسیدهاند. امجدی افزود: با برنامههای بلند مدت و حمایت و همکاری با مستاجران زمینه رشد و توسعه پایدار در استان فراهم میشود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان مردادماه ۲۴ هزارو ۵۰۰ میلیون ریال عواید فروش اراضی ملی واگذار شده در شهرستان وصول شده است.