صدرنشینی پایانه مرزی بازرگان در تردد ناوگان باری و ترانزیت استان
در پنجماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۲۷ هزار تردد مسافر از پایانه مرزی بازرگان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مدیر پایانه مرزی بازرگان با اشاره به این آمار گفت: از مجموع ترددها، ۲۱۷ هزار و ۵۵۵ نفر وارد کشور و نزدیک به ۲۱۰ هزار نفر از کشور خارج شدهاند.
وی افزود: در این مدت حدود ۸۰ هزار دستگاه ناوگان باری از طریق این پایانه تردد کردهاند که موجب قرار گرفتن بازرگان در رتبه نخست تردد ناوگان باری در میان پایانههای مرزی استان شده است.
مدیر پایانه مرزی بازرگان همچنین اظهار کرد: در پنجماهه نخست سال جاری، ۱۵۴۱ دستگاه ناوگان مسافربری نیز از این پایانه تردد داشتهاند که براساس این آمار، بازرگان رتبه دوم تردد ناوگان مسافربری بین المللی استان را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی این مدت، بیش از ۱۳ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی وارد کشور و ۴۸۸۰ دستگاه از کشور خارج شدهاند که این امر موجب شده پایانه مرزی بازرگان رتبه نخست ترانزیت استان را نیز به دست آورد.