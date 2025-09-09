معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از جابه‌جایی بیش از ۴ میلیون و ۵۸۱ هزار تن کالا توسط ناوگان باری استان طی پنج‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

فعالیت ۱۷۸ شرکت حمل‌ونقل در استان زیر ذره‌بین نظارت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی

فعالیت ۱۷۸ شرکت حمل‌ونقل در استان زیر ذره‌بین نظارت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حیدری معاون حمل‌ونقل این اداره‌کل افزود: این میزان کالا در قالب نزدیک به ۳۳۳ هزار سفر جابه‌جا شده است.

وی با اشاره به اینکه سیمان بیشترین سهم جابه‌جایی را در این مدت به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: طی این بازه بیش از یک میلیون و ۴۷۹ هزار تن سیمان در قالب نزدیک به ۸۹ هزار سفر حمل شده است.

حیدری ادامه داد: در این مدت همچنین ۱۹۵ هزار تن انواع کالا‌های اساسی در قالب ۷ هزار سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل استان جابه‌جا شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از ثبت ۳۲۱ مورد تخلف در حوزه حمل‌ونقل کالا خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۵ مورد مربوط به ماده ۲۵، ۱۵۵ مورد ماده ۱۱ و ۱۴۱ مورد ماده ۱۴ بوده است.

وی با تأکید بر اینکه ۱۷۴ شرکت حمل‌ونقل کالا و ۴ شرکت تخصصی وانت‌بار در استان فعال هستند، خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با نظارت مستمر بر فعالیت شرکت‌ها و رانندگان می‌کوشد علاوه بر تسهیل جابه‌جایی بار، تخلفات احتمالی را به حداقل برساند.