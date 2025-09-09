به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا مقدم با اشاره به اینکه امسال ۴ هزار و ۴۱۸ هکتار از اراضی زراعی شهرستان میاندوآب به کشت محصول چغندرقند اختصاص یافته است، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۵۰ هزار تن چغندرقند از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب با اشاره به تأکید ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر ضرورت توسعه کشاورزی هوشمند و دانش‌بنیان، افزود: با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و وجود خشکسالی به‌منظور مدیریت بهینه مصرف آب، ارتقای بهره‌وری و پایداری تولیدات بخش کشاورزی، افزایش عملکرد در واحد سطح، توسعه کشت‌های متراکم و سیستم‌های نوین آبیاری را در کشت چغندرقند در اولویت قرار داده شده است.

وی گفت: در همین راستا امسال ۴۹۰ هکتار از مزارع چغندرقند با آرایش ۶۰ در ۴۰ و ۴۶۰ هکتار با آرایش ۵۰ در ۲۵ همراه با نوار آبیاری تی تیپ کشت شده است.

مقدم تصریح کرد: با توجه به نتایج نمونه‌برداری‌ها، عیارسنجی، ارزیابی و تحلیل‌های انجام گرفته توسط مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی، تاریخ برداشت چغندرقند در سال جاری حداقل ۲۲ شهریور ماه تعیین شده و برداشت محصول چغندرقند، زودتر از این تاریخ موجب پایین آمدن عیار قند این محصول و متضرر شدن چغندرقندکاران می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب اظهار کرد: در راستای حمایت از چغندرکاران هماهنگی‌های لازم با کارخانه قند میاندوآب و نمایندگی کارخانه قند ارومیه در خصوص تحویل محصول چغندرقند تولیدی زارعین منطقه انجام گرفته است.

وی گفت: مهندسین ناظر کشاورزی به‌عنوان نماینده مدیریت جهاد کشاورزی از تاریخ شروع دوره بهره‌برداری این محصول در کارخانه‌های قند جهت نظارت بر روند تحویل و عیارسنجی چغندرقند حضور می‌یابند.