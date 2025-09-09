به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهردار خوی اظهار کرد: هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا از امروز در شهر خوی آغاز می شود که در این دوره، ۳۶۳ اثر موسیقایی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری تخصصی، ۱۳ گروه منتخب شامل هفت گروه در بخش موسیقی سنتی ایرانی و شش گروه در بخش موسیقی موغام آذربایجان به مرحله اجرای زنده راه یافته‌اند.

حسن نصراله‌پور با بیان اینکه جشنواره موسیقی شمس و مولانا تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه حرکتی ملی برای پاسداشت عرفان و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است، افزود: این جشنواره علاوه بر معرفی خوی به عنوان خاستگاه شمس تبریزی، فرصت مهمی برای تبدیل این شهر به مقصد برجسته گردشگری فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: جشنواره امسال با نوآوری‌های ویژه‌ای همراه است؛ از جمله ایجاد بستر دیجیتال برای رأی‌گیری مردمی که باعث خواهد شد علاوه بر داوری هیأت تخصصی، نظر مردم نیز در انتخاب گروه‌های برتر دخالت داشته باشد. این اقدام موجب مردمی‌تر شدن جشنواره و افزایش مشارکت عمومی خواهد شد.

شهردار خوی تصریح کرد: جشنواره شمس و مولانا فرصتی بی‌نظیر برای پاسداشت موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی نواحی است و از اهداف محوری این رویداد، معرفی گنجینه‌های ارزشمند موسیقایی کشور و انتقال پیام‌های اخلاقی، عرفانی و معنوی از طریق زبان هنر به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برنامه‌های جنبی جشنواره خاطرنشان کرد: برگزاری آئین استقبال از هنرمندان راه‌یافته به مرحله نهایی، اجرای گروه‌های موسیقی در کاروانسرای خان طی روز‌های هجدهم تا بیستم شهریور و برپایی نمایشگاه صنایع دستی، از جمله برنامه‌های مهمی است که در کنار جشنواره موسیقی، هویت فرهنگی و عرفانی شهر خوی را بیش از پیش معرفی خواهد کرد.

نصراله‌پور همچنین از اقدامات فضاسازی شهری خبر داد و افزود: ساخت المان‌های فرهنگی، زیباسازی اطراف آرامگاه شمس تبریزی و حمایت از پروژه‌های معماری شهری از جمله برنامه‌هایی است که همزمان با جشنواره اجرا خواهد شد تا فضای شهر بیش از پیش با نام شمس و مولانا پیوند بخورد.

وی تأکید کرد: اهمیت این جشنواره تنها به حوزه فرهنگ و هنر محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن نیز برجسته است و می‌تواند در جذب گردشگر، رونق اقتصادی و افزایش تعاملات اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

شهردار خوی در پایان گفت: جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا چشم‌اندازی بزرگ برای معرفی فرهنگ ایرانی، تقویت هویت ملی و گسترش تعاملات بین‌المللی از مسیر هنر و عرفان خواهد بود.