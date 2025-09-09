به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قدرت اله ولدی گفت: آئین سنتی گلاب‌گیری شهرستان بروجرد، با هدف ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

وی افزود: این رویداد که در راستای راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری و در سند تحول دولت مردمی به ثبت رسیده، با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ مورد تأیید قرار گرفت.

فرماندار بروجرد تصریح کرد: «ثبت آیین گلاب‌گیری بروجرد، گامی مهم در جهت معرفی هر چه بیشتر این سنت ارزشمند و جذب گردشگران به این منطقه است.»

گفتنی است، مراسم گلاب‌گیری در شهرستان بروجرد هر ساله از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد و فرصتی مناسب برای گردشگران است تا از نزدیک با مراحل تولید گلاب به روش سنتی آشنا شوند.