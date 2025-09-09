پخش زنده
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: نگاه اینفانتینو میتواند به فوتبال آسیا کمک کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعهنویی پس از شکست مقابل ازبکستان و نایب قهرمانی در رقابتهای کافا در حالیکه جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در رختکن تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت گفت: بعد از جام جهانی قطر دیدارهای زیادی با اینفانتینو داشتم و سخنرانی او را دیدم. فیفا باید افتخار کند که چنین رئیسی دارد، رئیسی که نگاهش به فوتبال دنیاست و برای او آسیا، اروپا و آمریکا فرقی ندارد و زحمات زیادی نیز برای فوتبال آسیا میکشد.
وی افزود: امیدواریم اینفانتینو نگاه ویژه تری نسبت به آسیا داشته باشد، چرا که آسیا به دو دلیل مهم است. نخست اینکه قاره بزرگی است و دوم اینکه استعدادهای زیادی دارد. نگاه اینفانتینو میتواند به فوتبال آسیا کمک کند.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: آقای اینفانتینو، نسبت به نگاهی که به فدراسیون فوتبال ایران داشتید، از شما تشکر میکنم. همینطور وجود مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه، دبیرکل فدراسیون و مهدی نبی در این شرایط خیلی به فوتبال ما کمک میکند. بار دیگر از شما بابت حضورتان در اینجا تشکر میکنم.