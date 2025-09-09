نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ضرورت ارتقای جایگاه فرهنگی و هویتی شهر جدید سهند
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ارتقای جایگاه فرهنگی و هویتی شهر جدید سهند تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه سهند امروز دومین شهر پرجمعیت استان محسوب میشود و ترکیبی از اقوام و مذاهب گوناگون در آن سکونت دارند، بر لزوم تقویت همگرایی فرهنگی میان ساکنان و بهرهگیری از سرمایه اجتماعی متنوع این منطقه تاکید کرد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با انتقاد از تمرکز صرف بر ساختوسازهای کالبدی هشدار داد که بیتوجهی به حوزه فرهنگ میتواند چالشهای پایدار ایجاد کند و خواستار آن شد که مسئولان ارشد استان بهویژه استاندار و فرماندار تبریز سیاستگذاری ویژهای برای رشد فرهنگی سهند در کنار توسعه عمرانی اتخاذ کنند.
امام جمعه تبریز نان سنتی اسکو را یکی از شاخصهای هویتساز این شهرستان دانست و تصریح کرد: کیفیت و اصالت این محصول باید با نظارت مستمر حفظ شود و با ثبت این برند محلی در مراجع ذیربط زمینه معرفی آن بهعنوان یک ظرفیت فرهنگی و اقتصادی فراهم آید.
گفتنی است مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر جدید سهند با حضور حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی برگزار شد. در این آیین حجتالاسلام اکرمی به عنوان امام جمعه جدید این شهر منصوب و از خدمات حجتالاسلام منیبراد قدردانی شد.