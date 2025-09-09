پخش زنده
بر اساس دادههای مرکز رصد جمعیت ثبت احوال در خراسان جنوبی تاکنون ۷۲ هزار و ۷۸۳ نفر در استان به نامهای محمد و احمد نامگذاری شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: همچنین تاکنون بیش از چهار هزار نفر نیز در خراسان جنوبی به نامهای صادق و جعفر مزین شدهاند.
مرتضی امیرآبادیزاده افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز والدین ۷۴ نوزاد در استان نامهای محمد، احمد، جعفر و صادق را برای فرزندان خود انتخاب کردهاند.
وی گفت: در پنج ماه گذشته ۵ هزار و ۷۳۱ نوزاد در استان متولد شدهاند که از این تعداد ۲ هزار و ۹۳۶ نفر پسر هستند.