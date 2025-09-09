به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کشتی «فامیلی» به عنوان عضو اصلی ناوگان جهانی الصمود در بندر «سیدی بوسعید» تونس مورد حمله پهپادی قرار گرفته و بخش‌هایی از آن دچار آتش سوزی شده است.

«وائل نوار» عضو این کاروان در گفت‌و‌گو با العربی الجدید، گفت: کشی فامیلی با یک پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفته است.

اعضای کاروان دریایی کمک رسانی به نوار غزه، پس از این حمله اعلام کردند که دیگر کشتی‌ها وارد بنادر تونس نشوند.

تجمع صد‌ها شهروند تونسی در حمایت از فلسطین

شهروندان تونسی با تجمع در بندر «سیدی بوسعید» حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یکی از کشتی‌های ناوگان جهانی الصمود را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهایی، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کردند و خواستار شکستن محاصره نوار غزه شدند.