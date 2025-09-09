پخش زنده
امروز: -
همزمان با فرود پرواز مسافربری ایران ایرتور از تهران به اسلامآباد، پایتختهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به یکدیگر متصل شدند، گامی جدید که برای رونق فعالیتهای اقتصادی و گردشگری و تقویت ارتباطات مردمی میان دو همسایه حائز اهمیت تعبیر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک فروند هواپیمای ایرباس ۳۰۰ متعلق به شرکت ایران ایرتور ساعت ۵ و ۵۳ دقیقه صبح امروز (سهشنبه به وقت محلی) در فرودگاه بینالمللی شهر اسلامآباد پایتخت پاکستان فرود آمد.
پرواز مستقیم تهران به اسلامآباد به طور رسمی آغاز به کار کرد و با فرود این هواپیما در قلب سیاسی پاکستان، گام جدیدی در راستای توسعه ارتباطات مردمی دو کشور همسایه برداشته شد.
مراسم ویژهای برای استقبال از آغاز پرواز مستقیم میان پایتختهای دو کشور با حضور نبی شیرازی معاون سفیر ایران در پاکستان، مسئولان هواپیمایی پاکستان و کادر پروازی ایران ایرتور در سالن تشریفات فرودگاه بین المللی اسلامآباد برگزار شد.
هواپیمای ایرانی در فرودگاه بینالمللی اسلامآباد با مراسم آبپاشی موسوم به «واترسالوت» مورد استقبال قرار گرفت.
همزمان با فرود هواپیمای مسافربری ایران ایرتور در فرودگاه بین المللی اسلامآباد، ۲۴۰ مسافر نیز با همین پرواز عازم تهران میشوند. مسافران مسیر اسلامآباد به تهران قادر هستند تا با یک پرواز مستقیم و با صرف حداقل هزینه و زمان ممکن، راهی مقصد شوند.
انتظار میرود با راه اندازی پرواز مستقیم تهران - اسلامآباد و سهولت سفر میان پایتختهای ایران و پاکستان، رغبت و انگیزه بیشتری برای دو کشور دوست و همسایه از جمله تجار و بازرگانان دو طرف برای ارتقای همکاریهای تجاری و اقتصادی و فراتر از آن حمایت از حوزه گردشگری و گسترش ارتباطات مردمی ایجاد شود.
با راه اندازی این پرواز، تعداد پروازهای مستقیم میان ایران و پاکستان به ۴ پرواز افزایش یافت. شرکت هواپیمایی ایران ایر هفتهای یک بار پرواز رفت و برگشت مشهد - کراچی دارد.
شرکت هواپیمایی «تابان» نیز هفتهای یک پرواز مستقیم مشهد - لاهور دارد و شرکت هواپیمایی ماهان نیز هفتهای یک پرواز مستقیم تهران - لاهور را در برنامه دارد.
در جریان سفر ماه گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به پاکستان، تفاهمنامهای با هدف گسترش همکاریهای حمل و نقلی از جمله برقراری خطوط پروازی مستقیم بین دو کشور امضا شد.