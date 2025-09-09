وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان در گفت‌وگوی تلفنی بر ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی در غزه و کمک به مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سید بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در گفت‌وگوی تلفنی، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند.

در این گفت‌وگوی تلفنی دو طرف ضمن بررسی تحولات منطقه به‌ویژه اوضاع فلسطین اشغالی و ادامه نسل‌کشی در غزه، بر ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی، کمک به مردم مظلوم فلسطین و محاکمه و مجازات سران جنایتکار رژیم صهیونیستی تاکید کردند.