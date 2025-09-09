پخش زنده
اجرای طرح ملی جایگزینی بخاریهای کم بازده با پربازده در استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در نشست مشترک مدیران ستادی شرکت گاز استان با مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران درخصوص موضوعهای مرتبط با تأمین تجهیزات گازرسانی، ازجمله کنتورهای خانگی و بخاریهای راندمان بالا، بهعنوان بخشی از برنامههای ملی بهینهسازی مصرف انرژی، مطرح شد که برنامه ملی تولید یک میلیون بخاری کممصرف یکی از مهمترین طرحهای در دست اجرای شرکت ملی گاز ایران است.
ابراهیم محسنی هماگرانی افزود: این طرح با هدف کاهش مصرف سوخت در بخش خانگی و هدایت گاز صرفهجوییشده به سمت صنایع تعریف شده است.
وی ادامه داد: در چارچوب این طرح، شرکت بازرگانی گاز ایران قراردادی با یک گروه صنعتی به امضا رسانده که سهم استان اصفهان از مرحله نخست آن، تولید و تحویل ۲۲ هزار بخاری راندمان بالا خواهد بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: طبق اعلام مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران استان اصفهان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای صنعتی، نقش محوری در تولید تجهیزات گازسوز دارد و علاوه بر بخاریهای کممصرف، در حوزه تولید کنتورهای گاز نیز سهم مهمی در تأمین نیاز کشور ایفا میکند و با بهرهبرداری از خطوط جدید تولید بخاریهای راندمان بالا، امکان توزیع هدفمند این تجهیزات در مناطق سردسیر و بین خانوارهای کمدرآمد فراهم خواهد شد.
ابراهیم محسنی هماگرانی، بخاریهای جدید در مرحله نخست در اختیار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و همچنین برخی نهادهای عمومی قرار میگیرند. این اقدام علاوه بر کمک به اقشار کمدرآمد، کاهش چشمگیری در مصرف گاز بخش خانگی به دنبال خواهد داشت.