مدیران چهارمحال و بختیاری مصوبات سفرهای ملی را به برنامههای اجرایی تبدیل کنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،استاندار در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان، با اشاره به دستاوردهای هفته دولت، بر ضرورت پیگیری مصوبات سفرهای مسئولان عالیرتبه کشور و تبدیل آنها به برنامههای اجرایی تأکید کرد.
وی با اشاره به افتتاح طرح مهم فولاد سفیددشت با حضور ویدیوکنفرانسی رئیسجمهور در هفته دولت، این طرح را از طرحهای راهبردی در حوزه صنعت و اشتغال استان برشمرد.
مردانی همچنین از سفر سه معاون رئیسجمهور و جمعی از معاونان وزرا به استان در هفته دولت خبر داد و گفت: این سفرها در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی و اشتغالزایی دستاوردهای متعددی برای استان به همراه داشته است که باید با تلاش و برنامهریزی دقیق، به ثمر بنشیند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به چهار محور مهم مطرحشده در این سفرها، خواستار بسیج همه ظرفیتهای مدیریتی برای جذب اعتبارات و اجرای مصوبات شد.
وی افزود: افزایش سهم استان از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، توسعه روستاها و مناطق کمتر برخوردار، ایجاد اشتغال پایدار و پیشبرد عدالت اجتماعی، از جمله محورهایی است که باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.
مردانی با تأکید بر نگاه جهادی، مسئولانه و پاسخگو از سوی مدیران اجرایی، گفت: دولت چهاردهم، محور فعالیت خود را سرمایهگذاری برای تولید قرار داده است و همه مدیران موظفاند در حوزههای مربوطه، شرایط را برای سرمایهگذاری و ارائه خدمات نوین فراهم کنند.
وی انسجام در ساختار اجرایی را مهمترین عامل موفقیت دانست و افزود: اگر بین ارکان اجرایی و مدیریتی استان وفاق و همدلی برقرار باشد، رشد، توسعه و تعالی استان تضمین خواهد شد. خوشبختانه چنین همگرایی در حال حاضر در استان وجود دارد.
مردانی همچنین بر چند اولویت مهم توسعهای و اجرایی تأکید کرد این نکات شامل ضرورت رایزنی مدیران با وزرای مربوطه برای جذب منابع و تسریع در صدور مجوزهای اجرایی، اهتمام جدی به نهضت خیرین مدرسهساز و برنامهریزی برای حذف ۸۳ مدرسه سنگی و کانکسی در استان، بهرهگیری از ظرفیت مشارکتهای اجتماعی برای ساخت و تجهیز مدارس بهعنوان زیرساخت تحول جامعه، توجه ویژه مدیران و صنعتگران به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در راستای سیاستهای زیستمحیطی، تحقق حداکثری برنامه هفتم توسعه با استفاده از ظرفیتهای قانونی در حوزههای عمرانی، اقتصادی و اجتماعی، شفافسازی درآمدهای مالیاتی دستگاهها و ایفای نقش فعال در تحقق منابع پایدار، تکمیل پروژههای نیمهتمام زیرساختی با بهرهگیری از روش تهاتر در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، توجه ویژه به گردشگری در قالب طرح آمایش سرزمینی و حمایت از سرمایهگذاران این حوزه، اطلاعرسانی شفاف از خدمات و اقدامات دولت چهاردهم توسط تمامی دستگاههای اجرایی، حمایت کامل از طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت بهعنوان دو اولویت ملی است.
عالیترین مقام دولت چهاردهم در استان، از مدیران خواست با جدیت، شفافیت و تلاش مستمر نسبت به اخذ مجوزهای ماده ۲۳ برای طرحهای عمرانی و خدماتی اقدام کنند تا بستر مناسبی برای اجرای برنامههای توسعهای در استان فراهم شود.