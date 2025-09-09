پخش زنده
شهردار کرمان:رویدادهای مانند سوگواره «سرو سرخ، وطن سبز» و رونمایی از مجسمه «آرش کمانگیر»، مانند یک پازل در کنار هم نام کرمان را پرآوازه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محسن تویسرکانی، شهردار کرمان گفت هنر عاشورایی، ریشههایی عمیق در فرهنگ ما دارد، که در آثار هنرمندان ما تجلی مییابد.
وی افزود برگزاری رویدادهای فاخری مانند سوگواره «سرو سرخ، وطن سبز» و رونمایی از مجسمه «آرش کمانگیر»، مانند یک پازل کنار هم قرار میگیرند و نام کرمان را پرآوازه میکنند.
تویسرکانی افزود:شهرداری کرمان باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، در حال اجرای کارهای متعدد عمرانی در سطح شهر است و هماکنون، بیش از ۸۰ کارگاه عمرانی در سطح شهر فعالیت میکنند.
محمدرضا کمساری، عضو شورای اسلامی شهر کرمان نیز گفت:امیدوارم این سوگواره ادامه پیدا کند و در سالهای پیش رو، بر پویایی و اثرگذاری آن افزوده شود.