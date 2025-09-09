به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان گفت: این استان به‌مدت سه روز میزبان ۴۰ راهنمای حرفه‌ای گردشگری از مازندران شد.

پرویز طاهری گفت: این برنامه برای آشنایی راهنمایان گردشگری مازندران با جاذبه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری چهارمحال و بختیاری افزود: آشنایی با جاذبه‌های گردشگری کوهرنگ شامل آبشار تونل اول، چشمه دیمه، عروسی بختیاری، چشمه کوهرنگ، عشایر بختیاری، آبشار شیخ‌علیخان و دره ایلوک، آشنایی با فولکلور، سنت‌ها و آداب و رسوم عشایر بختیاری و اقامت در اکوکمپ عشایری کوهرنگ از مهم‌ترین برنامه‌های مازندران در چهارمحال و بختیاری به‌شمار می‌رود.

طاهری تصریح کرد: بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر، شرکت در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین و بازدید از غرفه‌های مستقر در بازارچه مجاور این جشنواره از دیگر برنامه‌های این تور در چهارمحال و بختیاری است.

وی یادآور شد: تور مازندران در چهارمحال و بختیاری برنامه‌های دیگری مانند رفتینگ در رودخانه زاینده‌رود، بازدید از قلعه سردار اسعد بختیاری (موزه مشروطه) جونقان و دورهمی و آشنایی با راهنمایان گردشگری استان را تجربه کرد.