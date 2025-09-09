به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در رأی کمیته انضباطی آمده است در خصوص شکایت باشگاه شهرداری ساوه علیه باشگاه پردیس قزوین مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای علی اصغر حسن زاده با توجه به اینکه بازی دو تیم در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ برگزار شده و شاکی اعتراض خود را از طریق هیأت فوتبال استان مرکزی در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۵ مطرح کرده است.

در رای صادر شده اعلام شده در نتیجه شاکی مهلت ۲۴ ساعته موضوع ماده ۹۰ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ را رعایت کرده است بنابراین مستند به ماده ۲۵ مقررات یاد شده قرار توقف رسیدگی صادر می‌شود که این رأی در مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف است.

همچنین در خصوص ارجاع صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال به این کمیته در رابطه با درخواست شماره ۰۴/۱۱۰/۱۲/۱۵۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ باشگاه سپاهان اصفهان مبنی بر ثبت فوری قرارداد بازیکن ریکاردو آلوز کوئلیو داسیلوا با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه باشگاه تراکتور مدعی پابرجا بودن قرارداد منعقده با بازیکن مذکور بوده و در مقابل باشگاه سپاهان مدعی نبود اعتبار این قرارداد به دلیل ایمیل صادره از سوی بازیکن موصوف در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ است.

همچنین اعلام شده هر چند به موجب اظهار نظر مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ریاست کمیته تعیین وضعیت بازیکنان ذیل استعلام شماره ۱۴۰۴۲۰۵۰/۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ اقدام بازیکن در ارسال نامه متضمن ادعای بی اعتباری قرارداد با باشگاه تراکتور و همچنین انعقاد قرارداد با باشگاه سپاهان به منزله فسخ عملی قرارداد محسوب می‌شود ولی با توجه به اینکه تشخیص صحت و یا بی صحتی قرارداد بازیکنان با باشگاه‌ها خارج از صلاحیت ذاتی این کمیته بوده و از طرفی باوجود برگزاری دو جلسه حضوری و وبیناری مابین مدیران دو باشگاه سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز برای برقراری صلح و سازش نتیجه‌ای در این راستا حاصل نشد در نتیجه به لحاظ نبود وجود جهات قانونی برای ادامه رسیدگی در این کمیته مستند به بند ج ماده ۲۵ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ قرار توقف رسیدگی صادر می‌شود. قرار صادر در مهلت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف است.