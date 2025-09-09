اجرای طرح روان‌سازی ترافیک محدودهٔ میدان شورا، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید کامیاب و خیابان پاسداران در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛شهردار کرمان، از اجرای طرح روان‌سازی ترافیک محدودهٔ میدان «شورا»، خیابان «شهید رجایی»، خیابان «شهید کامیاب» و خیابان «پاسداران» خبر داد.

محسن تویسرکانی، با بیان اینکه طرح ترافیکی این محدوده، مورد تأیید مشاور مطالعات طرح جامع مطالعات ترافیک (دانشگاه تربیت مدرس) و شورای ترافیک کرمان قرار گرفته است، گفت: این طرح برای روان‌سازی ترافیک در محدودهٔ میدان «شورا»، خیابان «شهید رجایی»، خیابان «شهید کامیاب» و خیابان «پاسداران»، با همراهی پلیس راهور اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، خیابان «شهید کامیاب»، از تقاطع پمپ‌بنزینِ «خورشید» به سمت میدان «بسیج»، و خیابان «پاسداران»، از چهارراه «شهید عباس‌پور» به سمت تقاطع «شهید رجایی»، و خیابان «شهید رجایی»، حدفاصل تقاطع «شهید رجایی»، به سمت چهارراه پمپ‌بنزینِ «خورشید»، و خیابان «شهید رضوانی‌نژاد»، از سمت خیابان «شهید کامیاب» به طرف خیابان «پاسداران»، یک‌طرفه خواهد شد.