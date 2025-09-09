رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی اعلام کرد: با تولید مواد اولیه بومی در این پژوهشکده، بسیاری از محصولات وارداتی قابل جایگزینی است و این مواد با قیمت مناسب‌تر در اختیار صنایع داخلی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،نجمه یزدانفر ، با اشاره به عرضه جدیدترین دستاوردهای این مجموعه در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست، از بومی‌سازی مواد اولیه استراتژیک صنایع خبر داد و تأکید کرد: بسیاری از این محصولات پیش‌تر وارداتی بوده و اکنون با اتکا به توان داخلی و با قیمت مناسب‌تر در دسترس صنعت قرار گرفته‌اند.

معرفی دستاوردهای پژوهشی در ایران‌پلاست

یزدانفر با بیان اینکه نمایشگاه‌های بین‌المللی فرصتی مهم برای معرفی توانمندی‌ها و محصولات دانش‌بنیان مراکز پژوهشی هستند، گفت: در نمایشگاه امسال، پکیج کامل افزودنی‌های سیمان‌کاری چاه‌های نفت و طیف گسترده‌ای از مواد پرمصرف صنایع شامل انواع آنتی‌فوم‌های مایع و پودری، امولسی‌فایرهای صنعتی، اسکونجر H2S، اسکونجر مرکاپتان، امولسیون‌های پارافین و سیلیکون، استرهای صنعتی، روغن‌های حل‌شونده، افزودنی‌های شیمیایی صنایع الکترونیک، رهاساز پلیمری، تعلیق‌شکن‌ها، کیت‌های شناسایی باکتری، انواع بایوسایدهای محلول در نفت، آب و روغن، محلول‌های ضدقارچ و ضدکپک، رنگ داخلی تایر و سلنیوم سولفاید ارائه می‌شود.

بومی‌سازی و کاهش وابستگی ارزی

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از این محصولات پیش‌تر وابسته به واردات و نرخ ارز بودند، تصریح کرد: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی تلاش کرده است این مواد را با بهره‌گیری از منابع داخلی بومی‌سازی کند تا علاوه بر کاهش وابستگی ارزی، دسترسی آسان‌تر و قیمت مناسب‌تری برای صنایع فراهم شود.

تولید سفارشی متناسب با نیاز صنعت

رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی ادامه داد: ویژگی بارز محصولات این پژوهشکده، امکان تولید سفارشی در هر بچ بر اساس کارآیی مدنظر صنعت است. همچنین فرآیند تولید کاملاً پژوهش‌محور بوده و خدمات مشاوره تخصصی برای اصلاح فرمولاسیون نهایی و افزایش بهره‌وری خطوط تولید به صنایع ارائه می‌شود.

پشتیبانی آزمایشگاهی و تحقیق و توسعه

یزدانفر با اشاره به نقش بخش‌های تحقیق و توسعه و آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت پژوهشکده خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها که مورد تأیید سازمان‌های نظارتی ملی بوده و دارای استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۷۰۲۵ هستند، در تمام مسیر فعالیت تولیدی صنایع همراهی می‌کنند. بر همین اساس امکان انجام اصلاحات و تغییرات مؤثر در مسیر بهینه‌سازی خطوط تولید با کمترین هزینه و مطابق با دانش روز دنیا فراهم است.

حمایت از صنایع تولیدی

وی در پایان افزود: به منظور حمایت هرچه بیشتر از صنایع، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی امکان استفاده از سالن‌های تولید نیمه‌صنعتی مجهز خود را در اختیار فعالان این حوزه قرار داده تا بتوانند تست‌های اولیه و تکمیلی یا بهینه‌سازی فرآیندها را انجام داده و در نهایت بهره‌وری و تنوع سبد محصولات خود را افزایش دهند.