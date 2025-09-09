پخش زنده
امروز: -
پدر شهید ابوالفضل نصیری از شهدای استان زنجان به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حاج محرمعلی نصیری پدر شهید سرافراز ابوالفضل نصیری از شهدای استان زنجان پس از سالها فراق دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر پدر این شهید والامقام با حضور مردم و مسئولان تشییع و در زادگاهش آرام گرفت. این شیرمردان اسطورههای صبر و مقاومت هستند که فرزندانی غیرتمند و شجاع پرورش دادند و در راه دین و میهن آنان را به قربانگاه عشق و ایثار فرستادند و در فراقشان چون کوه ایستادند.
شهید نصیری پانزدهم شهریور ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد.این شهید والامقام از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه به شهادت رسید و تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است.