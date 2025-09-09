به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حاج محرم‌علی نصیری پدر شهید سرافراز ابوالفضل نصیری از شهدای استان زنجان پس از سال‌ها فراق دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر پدر این شهید والامقام با حضور مردم و مسئولان تشییع و در زادگاهش آرام گرفت. این شیرمردان اسطوره‌های صبر و ‌مقاومت هستند که فرزندانی غیرتمند و شجاع پرورش دادند و در راه دین و میهن آنان را به قربانگاه عشق و ایثار فرستادند و در فراق‌شان چون کوه ایستادند.

شهید نصیری پانزدهم شهریور ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد.این شهید والامقام از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در شلمچه به شهادت رسید و تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است.