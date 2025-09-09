پخش زنده
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیهای از خدماترسانی ویژه ناوگان اتوبوسرانی تهران به مسافران خط یک مترو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با توجه به توقف موقت خدمات خط یک مترو از تاریخ چهارشنبه ۱۹ شهریور تا جمعه ۲۱ شهریور ماه ، در محدوده ایستگاههای مترو علیآباد تا ترمینال جنوب و بالعکس به علت اجرای عملیات نوسازی و ارتقای زیرساختها، ناوگان اتوبوسرانی تهران اقدام به راهاندازی سرویس ویژه جایگزین کرده است.
این خدمات روزانه از ساعت ۵:۳۰ صبح تا پایان سرویس مترو به صورت منظم و با تناوب مناسب در مسیر یادشده انجام خواهد شد.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با هماهنگی کامل با شرکت بهرهبرداری مترو، تمامی تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات مطلوب و کاهش مشکلات تردد شهروندان به کار گرفته است.