به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با توجه به توقف موقت خدمات خط یک مترو از تاریخ چهارشنبه ۱۹ شهریور تا جمعه ۲۱ شهریور ماه ، در محدوده ایستگاه‌های مترو علی‌آباد تا ترمینال جنوب و بالعکس به علت اجرای عملیات نوسازی و ارتقای زیرساخت‌ها، ناوگان اتوبوسرانی تهران اقدام به راه‌اندازی سرویس ویژه جایگزین کرده است.

این خدمات روزانه از ساعت ۵:۳۰ صبح تا پایان سرویس مترو به صورت منظم و با تناوب مناسب در مسیر یادشده انجام خواهد شد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با هماهنگی کامل با شرکت بهره‌برداری مترو، تمامی تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات مطلوب و کاهش مشکلات تردد شهروندان به کار گرفته است.