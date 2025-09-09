به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش پایگاه خبری دانشگاه، همکاری علمی دکتر مسعود آیت‌اللهی و پروفسور ریچارد زر، گامی مؤثر در ارتقاء جایگاه جهانی دانشگاه اصفهان شد.

در ادامه مسیر توسعه مرجعیت علمی و پژوهش‌های اثربخش، نتایج همکاری مشترک میان دکتر مسعود آیت‌اللهی، استاد شیمی تجزیه دانشگاه اصفهان و پروفسور ریچارد زر از دانشگاه استنفورد، انتشار هفت مقاله علمی با ضریب تأثیر بالا در معتبرترین نشریات بین‌المللی را به همراه داشته است.

براین اساس، این مقالات در حوزه نوظهور شیمی ریزقطرات منتشر شده‌است؛ حوزه‌ای که با فراهم‌سازی بستر واکنش‌های فوق‌سریع و انتخاب‌پذیر در حجم‌های بسیار محدود، رویکرد‌های نوینی را در سنتز مواد، کاتالیز و حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی رقم زده است.

این مجموعه مقالات، نه‌تنها گامی مهم در توسعه دانش شیمی ریزقطرات محسوب می‌شود، بلکه با تأثیر علمی و استنادی قابل‌توجه، نقش مؤثری در ارتقاء جایگاه دانشگاه اصفهان در شاخص‌های بین‌المللی از جمله Nature Index ایفا کرده و جایگاه این دانشگاه را به عنوان یکی از مراکز پیشرو در پژوهش‌های نوآورانه تقویت کرده است.