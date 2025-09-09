به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، استاندار کرمان با اعلام انتخاب شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: هدف‌گذاری استان در سال آینده جلب توجه ملی و بین‌المللی به ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری کرمان است و در این مسیر، ایجاد منطقه ویژه گردشگری و زیارتی «ملک سلیمان» در جوار مرقد سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی استان خواهد بود.

محمدعلی طالبی در بیستمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری ، با تأکید بر تدوین رویکردی نوین در توسعه گردشگری استان کرمان افزود برای سال آینده شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» را برگزیدیم؛ شعاری که مأموریت اصلی آن جلب توجه ایران و جهان به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری کرمان است.

وی با اشاره به مزیت‌های زیرساختی استان تصریح کرد: وجود پنج فرودگاه فعال، شبکه گسترده ریلی، جاده‌های ارتباطی، مناطق ویژه اقتصادی و بیش از ۴۰ رشته ثبت‌شده صنایع‌دستی، کرمان را به استانی استراتژیک در عرصه گردشگری تبدیل کرده و با اتکا به این ظرفیت‌ها هدف‌گذاری ما تبدیل کرمان به قطب برتر گردشگری ایران است.

استاندار کرمان راه‌اندازی یک ایرلاین جدید، بهسازی فرودگاه بم، توسعه شبکه ریلی، بازسازی جاده‌های مواصلاتی و ارتقاء امکانات حمل‌ونقل از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که برای افزایش دسترسی گردشگران و ارتقاء کیفیت سفر به کرمان پیگیری می شود.

طالبی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معادن استان خاطرنشان کرد: کرمان علاوه بر گردشگری فرهنگی و زیارتی، می‌تواند پیشگام گردشگری معدنی در کشور باشد. تونل‌های معادن زغال‌سنگ، سنگ و ... از ظرفیت‌های مهمی هستند که با برنامه‌ریزی اصولی می‌توانند به مقاصد جذاب گردشگری صنعتی و معدنی بدل شوند.