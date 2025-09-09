پخش زنده
استاندار کرمان از عزم استان برای ایجاد منطقه «ملک سلیمان» به عنوان یکی از مناطق جدید گردشگری زیارتی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، استاندار کرمان با اعلام انتخاب شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: هدفگذاری استان در سال آینده جلب توجه ملی و بینالمللی به ظرفیتهای بیبدیل گردشگری کرمان است و در این مسیر، ایجاد منطقه ویژه گردشگری و زیارتی «ملک سلیمان» در جوار مرقد سردار شهید حاجقاسم سلیمانی از مهمترین برنامههای راهبردی استان خواهد بود.
محمدعلی طالبی در بیستمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور سیدرضا صالحیامیری ، با تأکید بر تدوین رویکردی نوین در توسعه گردشگری استان کرمان افزود برای سال آینده شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» را برگزیدیم؛ شعاری که مأموریت اصلی آن جلب توجه ایران و جهان به ظرفیتهای منحصربهفرد گردشگری کرمان است.
وی با اشاره به مزیتهای زیرساختی استان تصریح کرد: وجود پنج فرودگاه فعال، شبکه گسترده ریلی، جادههای ارتباطی، مناطق ویژه اقتصادی و بیش از ۴۰ رشته ثبتشده صنایعدستی، کرمان را به استانی استراتژیک در عرصه گردشگری تبدیل کرده و با اتکا به این ظرفیتها هدفگذاری ما تبدیل کرمان به قطب برتر گردشگری ایران است.
استاندار کرمان راهاندازی یک ایرلاین جدید، بهسازی فرودگاه بم، توسعه شبکه ریلی، بازسازی جادههای مواصلاتی و ارتقاء امکانات حملونقل از مهمترین پروژههایی است که برای افزایش دسترسی گردشگران و ارتقاء کیفیت سفر به کرمان پیگیری می شود.
طالبی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر معادن استان خاطرنشان کرد: کرمان علاوه بر گردشگری فرهنگی و زیارتی، میتواند پیشگام گردشگری معدنی در کشور باشد. تونلهای معادن زغالسنگ، سنگ و ... از ظرفیتهای مهمی هستند که با برنامهریزی اصولی میتوانند به مقاصد جذاب گردشگری صنعتی و معدنی بدل شوند.