مجموعههای «دستچین»، «پدر طالقانی»، مستند «برفراز چکاد عدل» و پویانمایی «سبقت»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش مجموعه «دستچین»، امشب ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو آغاز میشود.
این مجموعه داستان جوانی است که در آستانه ازدواج با مجموعهای از اتفاقات عجیب رو به رو میشود.
مجموعه مستند «پدر طالقانی» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه افق پخش میشود.
این مستند به زندگی آیت الله سید محمود طالقانی، از مبارزان دوران ستمشاهی میپردازد.
مستند «برفراز چکاد عدل»، بیستم شهریور ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش خواهد شد.
این مستند روایتی از زندگی و اندیشههای سیدحسین صفایی استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران است.
پویانمایی «سبقت»، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش میشود.
این پویانمایی داستان یک عکاس خبری حرفهای و یک راننده نوجوان و مصمم مسابقات فرمول ۴ است.