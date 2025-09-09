به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، هیئت بلند پایه دینی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آیت الله اعرافی در اجلاس جهانی رهبران دینی در کوالالامپور مالزی نقشی راهبردی ایفاء کرد.

هیئت دینی ایران به دعوت رسمی نخست وزیر مالزی در این اجلاس به عنوان میهمان ویژه حضور یافت.

انور ابراهیم ریاست اداره دو نشست از پنج نشست تخصصی این اجلاس را به حضرت آیات اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه ایران و مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری اعطاء کرد.

نخست وزیر مالزی علاوه بر دیدار رسمی با هیئت ایرانی، یک ملاقات ویژه هم در ابتدای برگزاری اجلاس با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران انجام داد.

هیئت بلند پایه دینی ایران در این اجلاس جهانی که با حضور بیش از هزار نفر از علماء، شخصیت‌ها و رهبران دینی از۵۴ کشور دنیا برگزار شد؛ توانست مطابق با خطوط اصلی دیپلماسی کشور، اسلام عقلانی و وحدت محور جمهوری اسلامی ایران را در سطح بین المللی پررنگ‌تر و نقش موثر تهران را در حمایت از مظلومان عالم بویژه دفاع از ستمدیدگان غزه برجسته کند.