به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر زرین دشت گفت: دوره تخصصی پایه اصول پیمایش و ناوبری با حضور ۳۰ نفر از امدادگران و نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.

عبدالرحیم رهنما افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با سرفصل‌هایی مثل اصول گام‌برداری، حمایت با طناب، اقلیم‌های جنگلی و کویری، خطرات کوهستان، تجهیزات فردی و گروهی آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر زرین دشت بیان کرد: در پایان دوره، پس از برگزاری آزمون، به فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند گواهینامه اعطا می‌شود.