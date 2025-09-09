دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از بازداشت صد‌ها شهروند کره‌جنوبی در یک عملیات مهاجرتی در کارخانه ساخت باتری هیوندای-ال‌جی در جورجیا، از سرمایه‌گذاران خارجی خواست که قوانین مهاجرتی ایالات متحده را رعایت کنند و افراد خود را به صورت قانونی وارد کشور کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «Truth Social» خود نوشت: از سرمایه‌گذاری‌های شما استقبال و شما را تشویق می‌کنیم که افراد باهوش و با استعداد فنی خود را به صورت قانونی وارد کنید و محصولات درجه یک بسازید. تنها چیزی که از شما می‌خواهیم این است که کارگران آمریکایی را استخدام و آموزش دهید.»

مقامات مهاجرت ایالات متحده ۴۷۵ نفر را در محل ساخت در الا‌بل، جورجیا، بازداشت کردند که دست‌کم ۳۰۰ نفر از آنها شهروند کره‌جنوبی بودند. هیوندای اعلام کرده است که هیچ‌یک از کارکنان مستقیم آن در میان ۳۰۰ بازداشت‌ شده نیستند و در حال بررسی روند فعالیت پیمانکاران و زیرمجموعه‌های پیمانکاران خود است تا از رعایت قوانین اطمینان حاصل شود.

روزنامه نیوزویک در این باره نوشت: این عملیات بزرگ‌ترین اقدام اجرایی در یک کارخانه در تاریخ وزارت امنیت داخلی آمریکا بوده است و بازداشت‌شدگان یا به صورت غیرقانونی در کشور حضور داشتند یا بدون اجازه کار مشغول فعالیت بوده‌اند. سئول نیز وعده داده پس از تکمیل مراحل اداری، پروازی چارتر برای بازگرداندن شهروندان خود اعزام کند و روند صدور ویزا‌های کاری مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را بازبینی کند.

در این حال ترامپ هرگونه نگرانی درباره آسیب به روابط با کره‌جنوبی را رد و تأکید کرده که آمریکا همچنان خواستار سرمایه‌گذاری خارجی قانونی است و در عین حال تلاش می‌کند کارگران آمریکایی نیز آموزش دیده و مشغول به کار شوند.