به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رسول یزدی گفت: ساختمان این اورژانس تاکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش‌بینی می‌شود در چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی این مرکز، افزود: کد دوم اورژانس نقش مهمی در ارتقای خدمات امدادی، کاهش زمان رسیدن نیرو‌های امداد به حادثه‌دیدگان و پوشش بخشی از نیاز‌های درمانی و فوریتی مردم مهریز خواهد داشت.