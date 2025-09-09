پخش زنده
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز: ۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برای تکمیل پروژه احداث کد دوم اورژانس شهری مهریز اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رسول یزدی گفت: ساختمان این اورژانس تاکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیشبینی میشود در چند ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وی با تأکید بر اهمیت راهاندازی این مرکز، افزود: کد دوم اورژانس نقش مهمی در ارتقای خدمات امدادی، کاهش زمان رسیدن نیروهای امداد به حادثهدیدگان و پوشش بخشی از نیازهای درمانی و فوریتی مردم مهریز خواهد داشت.