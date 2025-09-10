همزمان با هفتۀ وحدت، پویش گروهی حفظ سوره مبارکه «مزمل» با هدف ترویج فرهنگ اُنس با قرآن کریم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با فرارسیدن هفتۀ وحدت، پویش گروهی حفظ سوره مبارکه «مزمل» با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم آغاز شد.

این پویش در قالب یک برنامه آموزشی-مسابقه‌ای طراحی شده است که در یک هفته و به صورت گروهی برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان تنها با صرف روزانه ۱۰ دقیقه وقت می‌توانند در این طرح قرآنی حضور یافته و در پایان با حفظ کامل سوره «مزمل»، از جوایز ویژه این پویش بهره‌مند شوند.

ثبت‌نام برای حضور در این برنامه تا جمعه ۲۱ شهریور ادامه دارد و آغاز اجرای طرح از ۲۲ شهریور خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند برای نام‌نویسی، کلمه «مزمل» را به شناسه کاربری @po_hafezan_vahy در پیام رسان ایتا ارسال کنند.

این پویش به همت مجموعه حافظان وحی برگزار می‌شود و هدف آن گسترش فرهنگ قرآنی و تشویق نوجوانان و جوانان به حفظ دسته‌جمعی آیات الهی است.